Jugendhandball: Die JANO zieht und macht Spaß

EZ-Sportchef Sigor Paesler kommentiert Platz zwei in der deutschen A-Jugend-Meisterschaft.











Link kopiert

Der Handball-Nachwuchs des HC Erlangen ist verdient deutscher A-Jugend-Meister geworden. Es kann eben nur einer gewinnen, deshalb sind die Spieler der JANO Filder über die Finalniederlage enttäuscht. Aber was haben sie in den vergangenen Monaten für begeisternde Leistungen gezeigt. Sie haben sich bis ins Finale gespielt und schon damit den bisher größten Erfolg einer Jugendhandballmannschaft der Region erreicht. Sie haben große Namen hinter sich gelassen wie die Füchse Berlin und den SC DHfK Leipzig. Allerspätestens jetzt sieht man: Die Spielgemeinschaft aus Neuhausen und Ostfildern mischt beim Nachwuchs in Handball-Deutschland ganz oben mit – ohne Bundesligateam darüber, ohne Internat, ohne Scouting in der gesamten Republik. Es sind einfach nur Talente von den Fildern oder der einigermaßen nahen Umgebung. Einfach nur Talente? Nein. Nicht einfach. Es zahlt sich auch die jahrelange, kontinuierliche, leidenschaftliche und professionelle Arbeit derer aus, die einstmals beschlossen haben, den Handballtalenten der Region eine Perspektive zu geben.