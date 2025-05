Jugendhandball: Die JANO lässt sich für Platz zwei feiern

1 Verloren – aber die JANO-Handballer lassen sich von ihren vielen Fans feiern. Foto: Sigor Paesler

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder verlieren das Final-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft beim HC Erlangen mit 36:42, können aber stolz auf sich sein.











Die Fans beider Mannschaften standen schon Minuten vor dem Spielende auf ihren Plätzen. Eigentlich standen sie während der gesamten Partie sowie lange davor und lange danach. Die A-Jugendhandballer der JANO Filder haben gekämpft, haben alles gegeben, haben nie aufgegeben – aber sie haben das Finalduell um die deutsche Meisterschaft gegen den HC Erlangen verloren. Nach der 35:38-Niederlage im Hinspiel daheim unterlagen sie am Samstagabend auch im Rückspiel in Erlangen mit 36:42 (18:18). Aber sie ließen sich zurecht feiern. Nicht nur von ihren 300 mitgereisten Fans, die mindestens so viel Krach machten wie die restlichen der 2200 in der proppenvollen Halle.