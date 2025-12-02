Jugendhandball: Die JANO-A-Jugend findet in Erlangen ihren Meister

1 Knappe Siege machen manchmal besonders Spaß: Die B-Jugend des TV Plochingen. Foto: oh

Das Bundesliga-Team kassiert die erste Saisonniederlage. Die B-Jugend von den Fildern geht gestärkt ins Top-Spiel.











Link kopiert

HC Erlangen gegen JANO Filder hatte am Ende der vergangenen Handball-Saison das viel beachtete Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft gelautet. Die Erlanger setzten sich damals in Hin- und Rückspiel durch und feierten den Titel, die JANO-Jungs konnten als Zweiter stolz auf sich sein. In der laufenden Saison gewannen die Filderfalken acht Spiele in Serie – und fanden nun in Erlangen beim 39:47 im wahrsten Sinne ihren Meister. Die B-Jugend der JANO feierte einen klaren Auswärtssieg, während der TV Nellingen unterlag.