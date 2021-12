1 Merlin Rapp (links) überzeugt trotz der Niederlage zum Jahresabschluss – wie die gesamte Denkendorfer Mannschaft. Foto: /Herbert Rudel

Die A-Jugend-Handballer des TSV Denkendorf, des TV Plochingen und der JANO Filder spielen eine starke Saison in der Baden-Württemberg Oberliga – JANO ist weiter.















Denkendorf - Mattis Riehs schaute ganz zufrieden drein. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagte er. Die Niederlage gegen die MTG Wangen bezeichnete der Spielmacher der A-Jugendhandballer des TSV Denkendorf zwar als „ärgerlich, weil wir es selbst verschuldet und ein paar Fehler zu viel gemach haben“, aber eigentlich hatte er sie schon wenige Minuten nach der Schlusssirene verarbeitet. Es hatte sich für den Denkendorfer Jugendhandballer gelohnt, dass sie sich trotz aller Unsicherheit entschieden hatten, in der Baden-Württemberg Oberliga anzutreten. Weil sie sich trotz der verpassten Meisterrunde sehr gut geschlagen haben. Und auch ein bisschen, weil sie so am Wochenende noch spielen durften.