1 Fünf Mal JANO Filder beim Deutschland-Cup, von links: Max Heydecke, Linus Schmid, Julien Sprößig, Laurin Huss und Nick Scherbaum. Rechts hinten huscht Eckard Nothdurft, der Leistungssportdirektor von Handball Baden-Württemberg und frühere Trainer des TSV Neuhausen, durchs Bild. Foto: /Markus Scherbaum

Fünf Nachwuchshandballer der JANO Filder sind beim Deutschland-Cup der U 17 in Berlin dabei. Beide Landesauswahl-Teams scheiden im Viertelfinale aus.















Es waren Nachwuchshandballer der Füchse Berlin, des SC Magdeburg, des THW Kiel und vieler anderer Top-Klubs dabei – und mehr als nur mittendrin auch fünf der JANO, die mittlerweile eben auch zu den besten Jugend-Spielgemeinschaften der Republik zählt. Dass für die beiden baden-württembergischen Auswahlteams mit JANO-Beteiligung dem Deutschland-Cup, der Meisterschaft der Landesverbände, des Jahrgangs 2006 in Berlin im Viertelfinale Endstation war, sorgte vor allem beim Team I kurz für Enttäuschung. Unter dem Strich aber war die Hauptstadt für den Nachwuchs in seine Betreuer wieder eine Reise wert – es war ein Erlebnis.

„Das Turnier ist immer eine super Sache, man sieht die Top-Talente Deutschlands auf einem Haufen“, war auch Markus Scherbaum, der Vorstand Sport der JANO, begeistert. „Es ist eine schöne Stimmung und sehr intensiv für die Jungs.“

Während die baden-württembergischen Teams aus Spielern mehrerer Vereine bestehen, neben der JANO etwa von Frisch Auf Göppingen oder der SG BBM Bietigheim, stellt bei anderen Verbänden oft zum allergrößten Teil ein Verein das Team. So scheiterte Baden-Württemberg II mit den Filderfalken Laurin Huss, Nick Scherbaum und Max Heydecke – Ben van der Mei fiel krankheitsbedingt aus – im Viertelfinale an Berlin und damit praktisch an den Füchsen. Während das Team mit dem Abschneiden zufrieden war, hatte sich Baden-Württemberg I als Titelverteidiger etwas mehr ausgerechnet. Doch das Team mit Nationalkadermitglied Julien Sprößig sowie Linus Schmid, der dem erweiterten Nationalmannschaftskader angehört, unterlag der Auswahl Sachsen-Anhalts – also Spielern des SC Magdeburg – ebenfalls im Viertelfinale durch einen Treffer in letzter Sekunde mit 24:25. „Das war etwas unglücklich, aber vorher hatte die Mannschaft auch Spiele knapp gewonnen“, erklärte Scherbaum und wollte keine allzu große Enttäuschung zulassen: „Die Jungs haben es gut gemacht.“