Die Region ist nicht nur mit der JANO und dem TVN im Jugendhandball hervorragend aufgestellt.











Link kopiert

Fünf Mal JANO Filder im männlichen Bereich, vier Mal TV Nellingen im weiblichen – aber das ist längst nicht alles: Die Region Esslingen ist in den überbezirklichen Jugend-Handballligen stark vertreten. Aushängeschild ist das A-Jugend-Bundesligateam der JANO, das bereits am vergangenen Samstag erfolgreich in die Saison gestartet ist. Für die meisten anderen geht es am kommenden Wochenende los.