Jugendhandball: Der Favorit von den Fildern

1 Tim Bauer hat im JANO-Rückraum alles im Griff, Göppingens Bester Benjamin Bröhl (links) ist im Abwehrmodus. Foto: /Herbert Rudel

Die A-Jugend der JANO Filder setzt sich im Bundesligaduell mit Frisch Auf Göppingen trotz langem Rückstand deutlich mit 34:25 durch und steht in der Südstaffel ganz oben.











Ben van der Mei hatte nur kurz Zeit zum Reden. „Es fühlt sich sehr gut an“, sagte der Kapitän der A-Jugendhandballer der JANO Filder und grinste breit. Dann zog er sich schnell das verschwitzte, rote JANO-Trikot aus und das frische, weiße der HSG Ostfildern über, um für deren Mannschaftsfoto mitzuposieren. Denn zum Kader der HSG-Regionaligamänner gehört van der Mei auch schon. Einige seiner Kameraden kommen regelmäßig in der 3. Liga beim zweiten JANO-Partner TSV Neuhausen zum Einsatz. Langsam heranführen nennt man das. Langsam war es zuvor auf dem Feld allerdings nicht zugegangen: Die JANO besiegte in der A-Jugend-Bundesliga Frisch Auf Göppingen mit 34:25 (14:17) – es war der vierte Sieg im vierten Saisonspiel und bedeutete die Tabellenführung in der Südstaffel.