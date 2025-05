Jugendhandball: Das gab es noch nie: JANO steht im Finale

1 Die JANO-Handballer feiern und bedanken sich bei ihren Fans, die Leipziger müssen die Klatsche erst einmal verarbeiten. Foto: Jörn Kehle

Party auf den Rängen – und welche Dominanz auf dem Spielfeld: Die A-Jugend-Handballer der JANO Filder haben am Samstagabend das Halbfinal-Rückspiel gegen den SC DHfK Leipzig durch eine überragende Leistung mit 41:30 (24:15) gewonnen und stehen im Finale um die deutsche Meisterschaft. Dort trifft das Team auf den HC Erlangen, das Hinspiel ist am Sonntag, 25. Mai, um 16 Uhr in der Nellinger Sporthalle 1.