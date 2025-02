1 Sara Pilat startet mit der B-Jugend des TV Nellingen in die Pokalrunde. Foto: /Herbert Rudel

Drei der vier Jugendbundesliga-Teams der Region biegen in die Schlussphase der Handball-Saison ein.











Link kopiert

Für eines der vier Jugendbundesligateams der Region ist die Handballsaison bereits beendet, eines biegt in die entscheidende Phase ein und für zwei beginnt eine neue. An diesem Wochenende aber spielt nur die weibliche B-Jugend des TV Nellingen, am Sonntag um 15 Uhr zum Start der sogenannten Pokalrunde gegen den TSV Schwabmünchen.