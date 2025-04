1 Druckvoll: Max Heydecke auf dem Weg zum Tor. 1000 Menschen schauen zu. Foto: Jörn Kehle

Die A-Jugend der JANO Filder gewinnt das begeisternde Viertel-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft gegen die Füchse Berlin knapp mit 31:30.











Link kopiert

Große Kulisse, großer Sport – und die Spannung bleibt. Die A-Jugendhandballer der JANO Filder haben am Freitagabend vor 1000 Zuschauern das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft gegen die Füchse Berlin mit 31:30 (16:16) gewonnen. Die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale fällt nun am kommenden Samstag in Berlin.