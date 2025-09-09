Jugendhandball – Bundesliga: Die Entwicklung steht weiterhin im Fokus

1 Schaffen es Nick Scherbaum und die JANO-A-Jugend wieder ins Finale? Foto: Carsten Riedl

Die A-Jugendhandballer der JANO Filder möchten in der Bundesliga erneut für Furore sorgen, ebenso die B-Jugend. Optimismus herrscht auch bei der Nellinger B-Jugend.











Bis auf den letzten Platz gefüllte Egelseehalle und Sporthalle 1, hochklassiger Handball und am Ende nach einem packenden Finale gegen den verdienten späteren Meister HC Erlangen Platz zwei der deutschen Meisterschaft – die A-Jugendhandballer der JANO Filder haben in der vergangenen Saison begeistert. Gekrönt wurde das Ganze dadurch, dass drei von ihnen – Linus Schmid, Max Heydecke und Nick Scherbaum – mit der U-19-Nationalmannschaft in Kairo Weltmeister wurden. Heydecke und Scherbaum spielen noch ein weiteres Jahr A-Jugend und starten mit dem Team nun motiviert in die Bundesliga-Saison – die Aufmerksamkeit der Fans in der Region ist ihnen und ihren Kameraden gewiss. Auch die B-Jugend der JANO ist wieder in der höchsten deutschen Spielklasse dabei. Die weibliche B-Jugend des TV Nellingen stellt dort nach dem Zusammenbruch des Frauenhandballs beim TVN zwar kein A-Jugend-Team mehr, die B-Jugend aber hat sich – für manche durchaus überraschend – erneut für die Bundesliga qualifiziert.