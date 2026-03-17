Jugendhandball: Bittere Niederlagen für die JANO

1 Zumindest beim zweiten A-Jugendteam der JANO herrscht gute Laune. Foto: oh

Die B-Jugend verpasst den vorzeitigen Einzug ins DM-Viertelfinale, die C-Jugend kann nicht mehr Meister werden.











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Eine bittere Niederlage verhinderten den vorzeitigen Einzug der B-Jugend-Bundesligahandballer der JANO Filder ins Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft. Ein Unentschieden beim Tabellennachbarn HLZ Freiseinheim-Hochdorf im vorletzten Spiel der Meisterrunde hätte gereicht. Nach der 28:32-Niederlage bleibt noch am kommenden Samstag beim ungeschlagenen Tabellenführer Rhein-Neckar-Löwen die letzte Chance dazu. Die C-Jugend der JANO vergab derweil durch eine Niederlage im Topspiel bei Tabellenführer Frisch Auf Göppingen die letzte Chance auf die baden-württembergische Meisterschaft.

Männliche A-Jugend, Regionalliga

JANO Filder II – TSV Heiningen 36:32

Im letzten Heimspiel der Saison traf die JANO auf den Tabellennachbarn TSV Heiningen. Ging das Hinspiel in Heiningen noch deutlich an die JANO, so kam es im Rückspiel zu einer hart umkämpften und engen Partie, in der die JANO erneut die Oberhand behielt. Die Filderfalken hatten über weite Strecken die Nase vorne, taten sich zu Beginn jedoch vor allem in der Abwehr schwer. Sie kamen jedoch ins Spiel und führten zur Halbzeit knapp mit 19:17. Nach der Pause baute die JANO den Vorsprung zunächst etwas aus, dann ließ die ließ die Konzentration aber nach, wodurch die Heininger wieder herankamen und die Partie erneut spannend machten. In der Schlussphase zeigte die JANO jedoch die nötige Ruhe und Entschlossenheit. Mit wichtigen Treffern von Michel Kostron und Sebastian Goga und großem Einsatz brachte das Team den Vorsprung über die Zeit.

JANO Filder II: Oppold, Schwarz; Wortmann, Berg (1), Wichary (2), Treiber (1), Schempp (2), Straub (3), Kostron (8), Illi (2), Goga (9), Zimmer (2), Distel (6), Lillich.

Männliche B-Jugend, Bundesliga

HLZ Friesenh.-Hochd. – JANO Filder 32:28

Die Anfangsphase war ausgeglichen, auf beiden Seiten gefiel ein dynamisches Spiel mit sehenswerten Toren, bis zum 8:8 in der 12. Minute setzte sich kein Team ab. Nach der Verletzung von Ole Straub bewahrten die JANO-Spieler klaren Kopf und erarbeiteten sich einen 16:10-Vorsprung. Es war eine überragende erste Hälfte, alleine Niklas Gatzweiler überzeugte mit sieben Treffern und mit einer Fünf-Tore Führung ging es in die Pause. Im zweiten Abschnitt waren die HLZ-Spieler deutlich besser auf das JANO-Angriffsspiel eingestellt. Sieben Minuten ohne Torerfolg der JANO und ein Vier-Tore-Lauf der Gastgeber brachten die Wende. Das JANO-Spiel verlor an Sicherheit und Konzentration. Vier Minuten vor Schluss führte das HLZ mit 29:26. Die Filderfalken verkürzten noch auf zwei Tore. Doch drei abgeklärte Treffer in Folge des HLZ, das in der zweiten Hälfte nur neun Gegentreffer kassierte, machten auch die Hoffnung auf ein Unentschieden zunichte.

JANO Filder: Ruis, Dengler; Klein (1), Haisch (1), Reehten, Gatzweiler (8), Hoppe (8/4), Zimmer, Kazmaier (2), Kostron (2), Straub (2), Meiser, Hofmann (4).

Männliche C-Jugend, Regionalliga

Frisch Auf Göppingen – JANO Filder 25:22

Mit einer Vier-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel trafen die Filderfalken auf die bis dahin ungeschlagenen Göppinger. Es war eine Aufgabe, die zwar machbar schien, allerdings mussten die nötigen Rahmenbedingungen passen. Doch genau daran hatte die JANO von Beginn an zu knabbern. Die Göppinger nutzten ihren Heimvorteil in der EWS-Arena und setzten sich schnell und gekonnt auf 3:0 ab. Die Filderfalken ließen sich davon zunächst nicht beirren und zogen nach, erreichten aber nicht mehr den Anschluss oder gar die Führung. Göppingen zog mit einem 5:0-Tore-Lauf zum 9:4 davon und führte zur Pause deutlich mit 18:11. Die zweite Hälfte ging dann an die JANO, die sich neu sortiert hatte. Der Rückstand aus der ersten Hälfte war jedoch zu groß. Obwohl die JANO den Göppingern lediglich sieben Tore erlaubte, kam sie nur bis auf drei Tore heran.

JANO Filder: Raisch, Schubert; Läutzins (1), Illi (1), Ulmer (1), Neglein (3), Sommer (3/2), Schaupp, Tibelius (1), Kunert (3), Bentz (2), Rank (5/2), Meiser (2).

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Weibliche B-Jugend, Bundesliga

HSC Schweich – TV Nellingen 42:33

Die Nellingerinnen führten zur Halbzeit noch mit 22:17, brachen dann aber ein. Die Voraussetzungen waren eigentlich bestens. Das TVN-Team reiste bereits am Vortag nach Trier und nutzte die Zeit für eine kleine Stadtbesichtigung. Anschließend entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie (7:7, 10. Minute). Eine Auszeit des HSC brachte dann eine Wendung – allerdings nicht zugunsten der Gastgeberinnen. Die Junghornissen kamen wie entfesselt zurück aufs Feld und erspielten sich einen beeindruckenden Vorsprung zum 17:10 und eben 22:17 zur Pause. Doch nach dem Wiederanpfiff kippte die Partie komplett. Die Nellingerinnen verspielten ihren Vorsprung innerhalb von neun Minuten (24:24). Schweich übernahm die Führung, erhöhte Tor um Tor – während die TVN-Spielerinnen nur noch hinterherzuschauen schienen. Am Ende stand eine bittere 33:42-Niederlage, die laut Nellingens Trainer Patrick Lippmann „nach der starken ersten Hälfte besonders schmerzte“.

TV Nellingen: Storm, Rückert; Emma Herrmann (10), Jorina Schade (4), Scheibler (3), Benz (3), Juna Schade (1), Kemmner (7), Doepner, Gerisch, Keil, Romy Herrmann, Sickinger (3/2), Grundgeiger (2).

Weibliche B-Jugend, Oberliga

Hofen/Hüttlingen – Plochingen 34:22

Der TVP startete wenig fokussiert in die Partie, wodurch sich die Gastgeberinnen früh absetzten. Beim Spielstand von 8:4 nahm das Trainerteam eine Auszeit. Danach fanden die Plochingerinnen besser ins Spiel und übernahmen phasenweise wieder die Kontrolle. Dennoch verhinderten immer wieder individuelle Fehler, dass der Rückstand weiter verkürzt wurde. Vor allem in den letzten zehn Minuten machten sich diese Fehler bemerkbar, wodurch sich die SG deutlich absetzte und das Spiel schließlich klar für sich entschied.