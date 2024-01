Jugendhandball: JANO-B-Jugend und die B-Jugendspielerinnen des TSV Köngen feiern Siege

1 Die B-Jugendspielerinnen des TSV Köngen II bejubeln den 37:28-Sieg bei der Spvgg Mössingen. Foto: oh

Die JANO-B-Jugend bezwingt die SG Pforzheim/Eutingen mit 32:25 und die A-Jugendspielerinnen des Team Esslingen klettern auf Platz drei.











Link kopiert

Während die JANO-A-Jugend in der Bundesliga gegen den HSV Hambug eine knappe 30:31-Niederlage kassierte – gab es bereits in der Montagausgabe zu lesen – springen die A-Jugendhandballerinnen des Team Esslingen mit dem 23:22-Erfolg gegen den Tabellennachbarn TV Spaichingen auf Platz drei. Derweil sicherte sich die JANO-B-Jugend in der BWOL mit dem 32:25-Erfolg gegen die SG Pforzheim/Eutingen den zweiten Platz.