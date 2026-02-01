1 Der städtische Koordinator des Gremiums, Nils Scheiring, und die Mitglieder des Jugendgemeinderats Leia Maier ud Success Aibangbe (von links) Foto: Caroline Holowiecki

Einsamkeit, Ängste, Depressionen: Junge Leute sind heute vielfach psychisch belastet. Der Filderstädter Jugendgemeinderat will Gleichaltrigen helfen und aufklären. Was ist geplant?











Junge Leute sind heutzutage mit vielen Ängsten belastet. 2024 sind die Furcht vor einem Krieg in Europa (81 Prozent) sowie die Sorge um die wirtschaftliche Lage (67 Prozent) bei Jugendlichen an die Spitze gerückt, wie die Shell-Jugendstudie enthüllt hat. Die wachsende Feindseligkeit zwischen den Menschen (64 Prozent), der Klimawandel (63 Prozent) und die Umweltverschmutzung (64 Prozent) machen demnach einer Mehrheit ebenso Angst. Was die Studie auch zeigt: Einsamkeitsgefühle haben zugenommen. Die Belastungen der Pandemie wirken nach. Demnach geben mehr als jede vierte junge Frau und mehr als jeder fünfte junge Mann an, sich oft einsam zu fühlen.