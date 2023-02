1 Politik ist seine Leidenschaft: Felix Haug, der neue Vorsitzende des Esslinger Jugendgemeinderats. Foto: Roberto Bulgrin

Eine junge Stimme in der alt ehrwürdigen Ex-Reichsstadt Esslingen: Felix Haug ist der neue Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Der Schüler des Georgii-Gymnasiums brennt für die Politik – und für den Sport.















Dieser junge Mann lässt manche Ältere alt aussehen. Der 18-Jährige formuliert klar seine Anliegen, tritt selbstbewusst, zielgerichtet, sympathisch auf, weiß, was er will. Nein, gemauert werde in der Esslinger Stadtverwaltung nicht, versichert Felix Haug, der frisch gewählte Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Man bekomme Auskünfte und Informationen, Rückfragen würden beantwortet. Alle Fraktionen im Gemeinderat hätten ein offenes Ohr für den jungen Rat und würden ihn ernst nehmen.