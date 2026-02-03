Jugendfußball – Turnier: VfB jubelt in Esslingen
1
Fast wie nach dem Champions-League-Finale: Die Nachwuchsfußballer des VfB Stuttgart freuen sich über den Sieg. Foto: FC Esslingen

Der Nachwuchs des Bundesligisten gewinnt bei den ersten Esslingen Masters des FCE und des VfB Oberesslingen/Zell.

Der Sportpark Weil in Esslingen wurde zum Magneten für den Fußball-Nachwuchs. Der FC Esslingen und der VfB Oberesslingen/Zell luden gemeinsam zum ersten Esslingen Masters. Am Ende jubelten die kleinen Kicker mit einem großen Namen: Das spannende U-12-Turnier gewann der VfB Stuttgart nach Verlängerung und Shoot-out mit 4:3 gegen den TV Würzburg. Auch bei der U 13 setzte sich der VfB-Nachwuchs durch. FCE-Sportvorstand Tobias Schlauch war am Ende begeistert vom „super organisierten und tollen Fußball-Event in unserem Sportpark“ und kündigte an: „Aufgrund der bisherigen Feedbacks können wir uns eine Wiederholung im nächsten Jahr bestens vorstellen.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.