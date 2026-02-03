Jugendfußball – Turnier: VfB jubelt in Esslingen

1 Fast wie nach dem Champions-League-Finale: Die Nachwuchsfußballer des VfB Stuttgart freuen sich über den Sieg. Foto: FC Esslingen

Der Nachwuchs des Bundesligisten gewinnt bei den ersten Esslingen Masters des FCE und des VfB Oberesslingen/Zell.











Der Sportpark Weil in Esslingen wurde zum Magneten für den Fußball-Nachwuchs. Der FC Esslingen und der VfB Oberesslingen/Zell luden gemeinsam zum ersten Esslingen Masters. Am Ende jubelten die kleinen Kicker mit einem großen Namen: Das spannende U-12-Turnier gewann der VfB Stuttgart nach Verlängerung und Shoot-out mit 4:3 gegen den TV Würzburg. Auch bei der U 13 setzte sich der VfB-Nachwuchs durch. FCE-Sportvorstand Tobias Schlauch war am Ende begeistert vom „super organisierten und tollen Fußball-Event in unserem Sportpark“ und kündigte an: „Aufgrund der bisherigen Feedbacks können wir uns eine Wiederholung im nächsten Jahr bestens vorstellen.“