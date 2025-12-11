Jugendfußball-Turnier: Topclubs schicken ihre Talente nach Denkendorf und Neuhausen

Topclubs schicken ihre Talente nach Denkendorf und Neuhausen

1 Ein Foto aus dem vergangenen Jahr: Teams der TSG Hoffenheim und des VfB Stuttgart sind auch diesmal dabei. Foto: Herbert Rudel

Zahlreiche Topclubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schicken ihre Fußballtalente am kommenden Wochenende nach Denkendorf und Neuhausen. Das hat Tradition.











Link kopiert

Es ist erst ein paar Tage her, da spazierten die Fußball-Stars des FC Bayern durch Esslingen. Vor dem Auswärtssieg beim VfB Stuttgart (5:0) hatten die Münchner ihr Quartier im Leonardo-Hotel bezogen. Wer die Kicker des Rekordmeisters verpasst hat, bekommt Samstag (10.30 Uhr) und Sonntag (10.15 Uhr) nur ein paar Kilometer weiter weitere Möglichkeiten, Spieler aus namhaften Clubs live zu erleben.