Jugendfußball: Fünf Vereinen fusionieren zur SGM Esslingen
1
Die SGM-A-Jugendfußballer in ihren neuen Trainingsanzügen. Foto: Robin Kern

Die Jugendfußballspielgemeinschaft aus Esslingen startet mit vier Teams und dient als „Auffangbecken für junge Talente“.

Schon von weitem war auf dem Parkplatz auf dem Sportgelände des VfB Oberesslingen/Zell Klatschen, Gelächter und Jubel zu hören. Es war voll im Vereinsheim: 80 Jugendliche sowie vereinzelte Eltern saßen zusammen und lauschten bei der Kick-off-Veranstaltung unter anderem Wilhelm Ludwig, Vorstandsmitglied bei der SV 1845 Esslingen, der das Jugendfußball-Projekt vorstellte und den Startschuss der neu gegründeten SGM Esslingen einläutete.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.