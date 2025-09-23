Jugendfußball: Fünf Vereinen fusionieren zur SGM Esslingen

Die Jugendfußballspielgemeinschaft aus Esslingen startet mit vier Teams und dient als „Auffangbecken für junge Talente“.
Schon von weitem war auf dem Parkplatz auf dem Sportgelände des VfB Oberesslingen/Zell Klatschen, Gelächter und Jubel zu hören. Es war voll im Vereinsheim: 80 Jugendliche sowie vereinzelte Eltern saßen zusammen und lauschten bei der Kick-off-Veranstaltung unter anderem Wilhelm Ludwig, Vorstandsmitglied bei der SV 1845 Esslingen, der das Jugendfußball-Projekt vorstellte und den Startschuss der neu gegründeten SGM Esslingen einläutete.