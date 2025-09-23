Jugendfußball: Fünf Vereinen fusionieren zur SGM Esslingen

1 Die SGM-A-Jugendfußballer in ihren neuen Trainingsanzügen. Foto: Robin Kern

Die Jugendfußballspielgemeinschaft aus Esslingen startet mit vier Teams und dient als „Auffangbecken für junge Talente“.











Schon von weitem war auf dem Parkplatz auf dem Sportgelände des VfB Oberesslingen/Zell Klatschen, Gelächter und Jubel zu hören. Es war voll im Vereinsheim: 80 Jugendliche sowie vereinzelte Eltern saßen zusammen und lauschten bei der Kick-off-Veranstaltung unter anderem Wilhelm Ludwig, Vorstandsmitglied bei der SV 1845 Esslingen, der das Jugendfußball-Projekt vorstellte und den Startschuss der neu gegründeten SGM Esslingen einläutete.