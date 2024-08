Jugendfußball: „Coole“ C-Junioren des FC Esslingen starten in die Saison

Die FCE-Nachwuchskicker treten erneut in der Oberliga gegen namhafte Gegner an.











„Die halbe Liga besteht aus Profivereinen“, erklärt Dominik Eitel und ist stolz, dass die von ihm trainierten C-Junioren-Fußballer des FC Esslingen auch in dieser Saison in der Oberliga dabei sind. Los geht es an diesem Samstag (14 Uhr) gleich mit der Partie beim SV Waldhof Mannheim. Am Sonntag, 8. September, erwarten die FCE-Talente den SV Sandhausen zum ersten Heimspiel. Kein Nachwuchsfußballteam der Region spielt in einer so hohen Klasse.