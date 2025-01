Jugendforum im Penthaus Neuhausen: So soll Neuhausens Bierwecketse für junge Menschen attraktiver werden

1 Die Bierwecketse ist Neuhausens beliebtes Traditionsfest. Junge Leute wollen nun eigene Ideen einbringen. Foto: Ines Rudel

Das Traditionsfest Bierwecketse wollen junge Menschen in Neuhausen für ihre Generation attraktiver machen. Wie das gehen soll, wird beim Jugendforum am 17. Januar diskutiert.











Beim Jugendforum im Penthaus in Neuhausen planen junge Leute die nächste Bierwecketse mit. Am Freitag, 17. Januar, wird im Jugendhaus in der Rupert-Mayer-Straße über das Thema diskutiert. Mit neuen, jugendgerechten Angeboten soll das Traditionsfest, das im zweijährigen Wechsel stattfindet, diese Zielgruppe noch besser ansprechen. „Bierwecketse – was wäre cool?“ fragen die Veranstalter vom Jugendzentrum Penthaus und von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (ANV).

„Die Bierwecketse ist ein tolles Fest, und es gibt gute Angebote für kleinere Kinder und für Erwachsene“, sagt Tim Leimenstoll, der im Penthaus zurzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr macht. Allerdings gibt es aus seiner Sicht die Angebote für Jugendliche. Auf der Vorschlagsliste stehen unter anderem eine Disco, Tanzevents und Bullriding. Was möglich ist, möchten die Neuhausener Vereine gemeinsam mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen herausfinden. Melissa Veil, die Jugendbeauftragte der ANV, möchte mehr junge Männer und Frauen ihrer Generation für die Vereinsarbeit begeistern.

Mit Jugendforen bezieht das Jugendhaus in Neuhausen, eine Einrichtung des Kreisjugendrings Esslingen, regelmäßig junge Menschen in gesellschaftlich und kommunalpolitisch relevante Themen ein. In der Jugendbeteiligung haben Jochen Baral und sein Team in den vergangenen Jahren viel bewegt. Ein besonders spannendes Beispiel für die Kooperation mit der Gemeinde Neuhausen ist das Graffiti-Projekt in der Tiefgarage Ochsengarten.