1 Wenn es darum geht, einen Daimler Truck zu bauen, packt Stephan Unger gern an, zumindest solange es sich „nur“ um einen Laster aus Holzbalken handelt. Foto: Jürgen Brand

Beim sogenannten Social Day haben Finanzexperten Zäune, Hütten und einen Holzlaster gebaut. Die Ziele: das Miteinander stärken und etwas zurückgeben.















Link kopiert

„Da sind wir einfach dankbar“, freut sich Matthias Kollmar. Der Betreuer der Jugendfarm Echterdingen hat gerade zwei Schleifmaschinen aus den Farm-Regalen geholt und sie an ihm eigentlich wildfremde Menschen weitergegeben. Aber diese beiden und weitere 23 ihrer Kolleginnen und Kollegen haben einen Tag lang von morgens bis abends auf der Farm sozusagen mit Werkzeugen, Schrauben und Balken balanciert statt mit Finanzen, was sie sonst den ganzen Tag tun.

Die 25 Frauen und Männer, die da auf dem Farmgelände dicke Holzpfähle für stabile Zäune in die Erde rammten, die der beliebten Geburtstagshütte zwei Schichten neue Lasur verpassten und die die Grundgerüste für vier neue Hütten und einen ausgewachsenen Truck bauten, waren Beschäftigte der Daimler Truck Financial Services, die seit Oktober vergangenen Jahres von Leinfelden-Echterdingen aus weltweit wirken. Das Unternehmen ist Teil des Daimler-Truck-Konzerns und einer der weltweit größten Finanzdienstleister im Nutzfahrzeugbereich.

Daimler Truck finanziert auch das Material

Wenn es darum geht, einen Daimler Truck zu bauen, packt Stephan Unger gerne selbst mit an, zumindest solange es sich „nur“ um einen Lastwagen aus Holzbalken handelt. An echten Trucks hat der Diplom-Kaufmann zugegebenermaßen noch nicht herumgeschraubt, aber mit einer Kappsäge kann er durchaus umgehen, und große Balken zusammenzuschrauben ist für ihn auch kein Problem. Der 55-Jährige ist im Vorstand der Daimler Truck Holding AG für Finanzdienstleistungen zuständig und freut sich, beim Social Day die Jugendfarm unterstützen zu können. Nicht nur durch tatkräftigen Einsatz seines Teams, sondern auch durch die Finanzierung des benötigten Materials und der Werkzeuge und inklusive der fachkundigen Anleitung von Profis vom Handwerksbetrieb Zauntechnik Stuttgart.

Das Projekt in der Jugendfarm in Leinfelden-Echterdingen ist nicht das einzige, das die Lastwagenfinanzierer im Rahmen der globalen Initiative „TeamUp4Good“ verwirklichen. In Kanada wurden Wohnungen für Obdachlose renoviert, in Mexiko-Stadt gab es ein Renaturierungsprojekt, weitere Projekte laufen gerade in den USA, erzählt Stephan Unger. „Wir wollen etwas zurückgeben“, sagt er. „Wir haben uns vorgenommen, soziale und nachhaltige Projekte zu unterstützen, immer da, wo wir sind und wo wir arbeiten.“ Es sei auch toll für das Teamwork. „Wir haben uns unter Corona lange nicht gesehen, zum Teil wurden neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, und sie kommen jetzt zum ersten Mal zusammen.“

Die Geburtstagshütte ist jetzt noch attraktiver

Auf dem Gelände der Jugendfarm Echterdingen hatten die Daimler-Truck-Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Der Zaun um den Farmgarten war marode, weswegen das dort wachsende Gemüse vor allem den farmeigenen Ziegen und Schafen gut schmeckte. Jetzt schützt ein stabiler neuer Zaun die Pflanzen. Die sogenannte Geburtstagshütte der Farm wird auch für Familien- oder Vereinsfeste vermietet und ist jetzt durch die neue Lasur noch attraktiver. Und die auf der Farm betreuten Kinder und Jugendlichen können in den nächsten Wochen die neuen Hüttengerüste selbst mit Brettern und Planken versehen und fertigbauen.

„Das ist etwas sehr Fabelhaftes“, sagt der Jugendfarm-Mitarbeiter Matthias Kollmar. „Jetzt werden an einem Tag Sachen gemacht, die sonst auf der Strecke bleiben würden.“ Und auch auf den neuen Holztruck samt großem Daimler-Stern ist er sehr gespannt. Vorher stand dort ein Piratenschiff, das aber arg in die Jahre geraten war und weg musste. Kollmar zum Tausch Schiff gegen Truck: „Die Kinder freut es mega!“