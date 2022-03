Jugendliche sollen in Denkendorf stärker mitreden

1 Bürgeramtsleiterin Martina Steinacker und Bürgermeister Ralf Barth wollen die Denkendorfer Jugendlichen stärker einbinden. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Als eine von deutschlandweit 15 Kommunen wurde Denkendorf in das Beteiligungsprogramm der Hertie-Stiftung aufgenommen. So sollen junge Menschen künftig beteiligt werden an der Kommunalpolitik.















Link kopiert

Wir wollten in Denkendorf schon länger junge Menschen in politischen Fragen stärker beteiligen“, sagt der Bürgermeister Ralf Barth. Bisher sei dies nur punktuell geschehen. Deshalb suchte man nach einer passenden Struktur für die dauerhafte Jugendbeteiligung. Das Programm „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung kam da gerade recht. Unter 151 Kommunen war die Bewerbung Denkendorfs als eine von 15 und einzige in Baden-Württemberg erfolgreich. Sie bekommt jetzt professionelle Begleitung und einen Sachkostenzuschuss von 5000 Euro.