Jugendbeteiligung in Ostfildern: Junge Stimmen im Gemeinderat

Jugendbeteiligung in Ostfildern

1 Die Jugendbeteiligung Ostfildern tagt im Zentrum Zinsholz. Foto: /Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Neue Jugendsprechende vertreten ihre Generation künftig im Gemeinderat Ostfildern. Bei diesem Modell der Jugendbeteiligung ziehen Jugend und Erwachsene an einem Strang.











Link kopiert

Die Jugendlichen in Ostfildern haben neue Jugendsprechende gewählt. Für die kommenden zwei Jahre werden Johannes Dalferth und Matthias Hornung gemeinsam mit ihren Stellvertretern Nina Köhler und Nick Bradon Lauser die Jugendlichen in Ostfildern im Gemeinderat vertreten.

Die Jugendbeteiligung Ostfildern, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, geht in eine neue Runde. Zwei beratende Mitglieder haben im Gemeinderat die Möglichkeit, ihre Anliegen einzubringen. Außerdem bleiben sie so über jugendrelevante Themen in der Stadt informiert. Die Wahl fand im Zentrum Zinsholz statt. Rund 40 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren haben mitgemacht.

In diesem Rahmen wurden auch die drei Mitglieder des Jugendfonds-Ausschusses neu gewählt. Dieses Gremium besteht aus den beiden Jugendsprechenden, drei Gewählten aus der Jugendvollversammlung und weiteren Mitgliedern, etwa Vertretern von Schulen oder Vereinen. Es entscheidet über Anträge, die an den Jugendfonds gestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Fördermöglichkeit für Jugendprojekte, deren finanzielle Mittel im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Verfügung gestellt werden. Wann die nächsten Treffen der Jugendbeteiligung Ostfildern stattfinden, wird immer auf Instagram @jugend.ostfildern und auf der Website www.jugend-ostfildern.de bekanntgegeben.