1 Fiktive Ratssitzung in der Denkendorfer Sporthalle: Die Jugendlichen stimmen ab über einen Antrag. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Um sie für Kommunalpolitik zu begeistern, hat die Gemeinde Denkendorf 60 junge Menschen eingeladen, bei einer fiktiven Ratssitzung ihre Ideen vorzubringen. Auch Filderstadt und Ostfildern haben besondere Gremien, um die Jugend zu beteiligen.















Eine Erweiterung des Freibads, mehr Computer an den Schulen, eine Graffitiwand, eine Eisdiele, eine Disco, aber auch Verbesserungen im Einzelhandel und im Nahverkehr oder ein Park für alle Generationen: Die 60 Jugendlichen, die sich bei den Thementagen im Rahmen des Projekts „Jugend entscheidet“ in Denkendorf beteiligt haben, hatten viele Ideen. In drei Gruppen – der „Denkendorfer City Gang 437“, den „Focusanten“ und der Gruppe „Die Macher“ – wurden viele Vorschläge ausgearbeitet und dann in einer fiktiven Ratssitzung als Anträge vorgebracht. Detaillierte Argumente für und wider wurden ausgetauscht, bevor am Ende abgestimmt wurde.