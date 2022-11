1 Die Skateranlage beim Jugendzentrum Focus soll erneuert werden. Foto:

Der Denkendorfer Gemeinderat billigt erste Anträge aus dem Jugendbeteiligungsprojekt „Jugend entscheidet“. Sie sollen 2023 umgesetzt werden.















Als eine von deutschlandweit zehn Kommunen und einzige Gemeinde in Baden-Württemberg wurde Denkendorf aus mehr als 150 Bewerbungen für das Programm „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ausgewählt. Das Motto heißt „Politik, die sich was traut“. Seit dem Startschuss im Frühjahr hat sich viel getan: Bei Thementagen, die der Verein „Politik zum Anfassen“ moderierte, trafen sich im Juli rund 60 junge Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren im Kinder- und Jugendzentrum Focus, um nicht nur einen Crashkurs in Kommunalpolitik zu durchlaufen, sondern auch ganz konkrete Ideen, Vorschläge und Projekte zu erarbeiten und zu diskutieren. Zwölf verschiedene Anträge wurden formuliert und in einer fiktiven Ratssitzung präsentiert. Begleitet wurden sie dabei unter anderem von Gemeinderäten. Auch ein kommunales Team, an dem unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Focus und der Schulsozialarbeit beteiligt sind, hat sich gebildet. Es begleitet das Projekt.