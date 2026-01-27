Jugendarbeit: Kann Streetwork die Konflikte in Leinfelden-Echterdingen stoppen?

1 In anderen Städten gibt es Streetwork seit vielen Jahren. Hier sitzen zwei Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit auf der Freitreppe am Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Seit Oktober gibt es auch in Leinfelden-Echterdingen eine Streetworkerin. Sie ist beim Stadtjugendring angestellt. Die Erwartungen an ihre Arbeit sind hoch.











Um mit Susanne Bethancourt Paez zu sprechen, brauchen Jugendliche keinen Termin und auch keine Anmeldung. Denn die junge Frau kommt dorthin, wo sich junge Menschen in Leinfelden-Echterdingen aufhalten. Seit Oktober gehört sie zum Team des Stadtjugendrings. Sie hatte dort schon als Studentin mitarbeitet und ist nun als Streetworkerin zurückgekehrt. Im November und Dezember war sie in Stetten und in Leinfelden “streeten“, wie sie zu ihrer Arbeit sagt. Denn dort hatte es zuvor Konflikte mit mehreren Jugendgruppen gegeben.