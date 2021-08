1 Hochtalentiert: Lilian Egloff (lins) zählt zu den Eigengewächsen des VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler kämpft aber seit einem Jahr mit Verletzungen. Foto: Bauman/Hansjürgen Britsch/H

Der VfB Stuttgart will wieder mehr Nachwuchskräfte in der Region finden. Dazu beschreitet der Fußball-Bundesligist einen neuen Weg. Doch nicht nur der VfB soll profitieren.

Stuttgart - Die Sehnsucht nach eigenen Talenten in der Profimannschaft ist groß. So groß, dass Thomas Krücken dieses Verlangen in noch keinem anderen Fußballclub derart vehement zu spüren bekommen hat wie beim VfB Stuttgart. Und der 44-Jährige war schon an einigen Stationen tätig. Als Jugendtrainer bei Manchester City, dem 1. FC Köln, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim, als Nachwuchschef bei Arminia Bielefeld und dem FSV Mainz 05. Jetzt arbeitet Krücken als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) an der Mercedesstraße – mit dem Ziel, den Jugendbereich auf neue Beine zu stellen.