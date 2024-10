Jugend-Nationalspielerin: Laila Portella erhält Fritz-Walter-Medaille

1 Die Bayern-Spielerin Laila Portella (am Ball) lässt in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin ihre Gegnerinnen ins Leere laufen. Foto: /Robin Rudel

Die Ex-Spielerin des FC Esslingen, Laila Portella, die nun für den FC Bayern München II spielt, erhält die Fritz-Walter-Medaille in Bronze im Altersbereich U 17.











Link kopiert

Im Vollsprint ging es für die talentierte Fußballerin und Ex-Spielerin des FC Esslingen, Laila Portella, in diesem Jahr in Richtung Profifußball. Nun trug die harte Arbeit der U-17-Junioren-Nationalspielerin erste Früchte. Sie wird mit der Fritz-Walter-Medaille – die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball – in der U-17-Altersklasse in Bronze geehrt. Neben Portella gewann ihre Münchner Teamkameradin Greta Hünten die Silbermedaille. „Die beiden machen eine tolle Entwicklung durch und in ihnen steckt noch viel. Sie sind innerhalb des Teams, aber auch über die Grenzen des Vereins hinaus, gute Vorbilder für junge Spielerinnen“, sagte die Koordinatorin für Talentförderung der Frauen, Nathalie Bischof, laut einer Pressemitteilung des FC Bayern München.