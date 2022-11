1 Die Nellingerinnen, hier beim Wurf Evi Valsama, haben es schwer. Aber sie verkaufen sich so teuer wie möglich. Foto: /Robin Rudel

Die Nachwuchs-Handballerinnen des TV Nellingen unterliegen in der Bundesliga A-Jugendmeister Bayer Leverkusen klar mit 17:32 – und dürfen doch mit sich zufrieden sein.















Link kopiert

Rund 400 Kilometer liegen zwischen der Nellinger Sporthalle 1 und der Osterman-Arena in Leverkusen. Die Strecke, die man per Auto in etwa vier Stunden zurücklegen kann, ist keine Weltreise – zwischen den beiden weiblichen A-Jugendhandballteams, beide in der Bundesliga beheimatet, liegen allerdings Welten. „Das war Internat gegen einen gut ausgebildeten, aber normalen Verein“, resümierte Nellingens Trainer Jan Hirschmüller nach der deutlichen 17:32 (5:15)-Niederlage des TV Nellingen gegen Bayer Leverkusen nüchtern.