1 In der Jugend beginnt nun die Saison 2022/2023. Foto: dpa/Ronald Wittek

Während sich die Handballerinnen der Nellinger A-Jugend weiter vorbereiten können, legen die anderen schon los.















Die Saison 2022/2023 – so sieht es derzeit zumindest aus – wird im Jugendhandball wieder unter den gewohnten Bedingungen und im bewährte Modus gespielt. Einiges Neues gibt es natürlich dennoch.

So haben die A-Juniorinnen des TV Nellingen den Sprung in die Bundesliga geschafft, müssen sich aber noch bis zum 1. Oktober gedulden, ehe es für sie gegen die HSG Bensheim/Auerbach los geht. Für die Nellinger Zweite beginnt der Ernst in der BWOL hingegen schon an diesem Samstag (17 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die TSG Ketsch. Die BWOL-B-Jugend des TVN bekommt es, ebenfalls zuhause, schon drei Stunden früher, mit dem gleichen Gegner zu tun. Bleiben in der Württemberg-Oberliga noch die C-Jugend-Mädchen des TSV Köngen und eben des TV Nellingen. Die Köngenerinnen starten am Samstag (15.30 Uhr) bei der HSG Hossingen/Meßstetten, während der TVN am Sonntag (16 Uhr) in heimischer Halle den TV Spaichingen empfängt.

Gradmesser für TVP-Jugend

Für die männlichen A-Jugenden des TV Plochingen und des TSV Denkendorf beginnt am Wochenende die BWOL-Saison. In der Staffel 1 gastieren die Plochinger bei der SG JHA Baden (Samstag, 18 Uhr). Die Badener lagen in der vergangenen Pokalrunde im Mittelfeld, das TVP-Team belegte mit einer einzigen Niederlage letztendlich Platz zwei. Die Denkendorfer empfangen derweil die TS Durlach (Samstag, 12 Uhr). Noch gedulden muss sich die JANO Filder, die erst am Wochenende drauf ihren Saisonauftakt gibt.

Die B-Jugendlichen der JANO starten am Samstag (16 Uhr) in die BWOL. Sie spielen unmittelbar vor der Plochinger A-Jugend bei der SG JHA Baden. Die Badener U 17 war in der vergangenen Pokalrunde Zweiter, die Filderfalken erwartet also ein anspruchsvoller Gegner. Ähnlich geht es der männlichen B-Jugend des TVP, die bei der SG BBM Bietigheim (So., 15.30 Uhr) gastiert: sicherlich ein Gradmesser. Die C-Jugend der JANO Filder fährt unterdessen am Samstag (16 Uhr) zum Saisonstart der Württemberg-Oberliga zum SV Salamander Kornwestheim.