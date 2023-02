1 Elena Meyder, Cora Klopsch, Hannes Wangler und Lukas Schlegel (von links) debattieren in der Finalrunde über kommunale Jugendbeteiligung. Foto: Kerstin Dannath

Beim Regionalentscheid „Jugend debattiert“ in Wendlingen kommt es nicht darauf an, Recht zu behalten. Was zählt, ist Überzeugungskraft.















Was ist eine gute Debatte? Hannes Wangler vom Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium muss nicht lange überlegen. „Die vier Bewertungsebenen müssen gut erfüllt werden“, sagt der 17-Jährige. Dazu komme ein guter Gesprächsfluss inklusive konstruktivem Diskurs – und dass man sich mit Respekt begegnet. Im Vorjahr ist der Esslinger auf Platz zwei beim Regionalentscheid von „Jugend debattiert“ gelandet, den Sieg holte sich Fiona Jeisel, damals noch Schülerin am Robert Bosch-Gymnasiums (RBG) in Wendlingen, wo der Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder stattfand. In diesem Jahr stand Hannes Wangler, der auch im Esslinger Jugendgemeinderat sitzt, in der Altersgruppe 2 ganz oben auf dem Treppchen. Insgesamt nahmen 32 Schüler von neun Schulen, darunter acht Gymnasien und eine Realschule, am Regionalentscheid teil.