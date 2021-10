1 Zuletzt stand Marcel Brandstetter interimsweise als Chef an der Seitenlinie, nun soll er bei der U 17 der Kickers als Assistent fungieren. Foto: privat/cf

Der Coach Marcel Brandstetter blickt auf die nächsten Gegner, die aktuelle Trainerrochade bei den Blauen – und erklärt, warum es für deren B-Junioren so gut läuft.















Degerloch - Seine eigene Karriere als Fußballer führte den Nürtinger Marcel Brandstetter in die A-Jugend-Bundesliga mit Gegnern wie Mats Hummels und Toni Kroos und zu 71 Einsätzen in der Männer-Regionalliga, ehe er 2017 wegen eines Asthmaleidens vorzeitig aufhören musste. Seit drei Jahren ist der mittlerweile 33-Jährige nun als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kickers engagiert – und das mit Erfolg. Als Interimschef hat er das U-17-Bundesligateam gerade zu dessen drittem Sieg in Serie geführt. Über die aktuelle Trainerrotation und den sportlichen Lauf spricht Brandstetter in unserem „Mittwochswort“.