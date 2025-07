Jugend-Barockorchester: Die Telemänner feiern musikalische Erfolge in Wien

Die Telemänner feiern musikalische Erfolge in Wien

1 Für die jungen Musikerinnen und Musiker war es ein unvergessliches Erlebnis. Foto: privat

Unter der Leitung der Esslingerin Steffi Bade-Bräuning hat das Jugend-Barockorchester bei einem internationalen Wettbewerb einen ersten Preis geholt.











Beim internationalen Musikwettbewerb des Summa-Cum-Laude-Festivals in Wien hat das Jugend-Barockorchester „Die Telemänner“ einen ersten Preis „mit exzellentem Erfolg“ erreicht. Mehr als 1000 junge Musikerinnen und Musiker von allen Kontinenten waren dort zusammengekommen, traten in Freundschaftskonzerten gemeinsam auf, inspirierten sich gegenseitig in Wertungsspielen und füllten den Begriff „internationale Verständigung durch Musik“ mit Leben.