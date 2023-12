Jüdisches Leben: Lieder über Leid, Liebe und Sehnsucht

1 Unter der Leitung von Alon Wallach (rechts) spielte das Asamblea Mediterranea Musik aus dem jüdischen Kulturkreis. Foto: /Rainer Kellmayer

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Le Chaim – Jüdisches (Er)Leben“ wurden im Esslinger Kunstdruck Central Theater mit dem Konzert „1000 Jahre Galut“ die ambivalenten Beziehungen der Juden zu ihren nichtjüdischen europäischen Nachbarn thematisiert.











Die Geschichte des jüdischen Volkes in Mitteleuropa seit rund 1000 Jahren ist geprägt von dem ambivalenten Verhältnis der Juden und ihren nichtjüdischen Nachbarn. Diese Polarisierung von interreligiösem Zusammenleben einerseits und gnadenloser Verfolgung andererseits, die im Versuch gipfelte, jüdisches Leben in Europa in seiner Gesamtheit auszulöschen, beleuchtete ein Beitrag in der Reihe „Le Chaim – Jüdisches Leben in Esslingen“ im Kunstdruck Central Theater: Unter dem Motto „1000 Jahre Galut“ spiegelte die Veranstaltung das jüdische Europa in Liedern und Zeitzeugnissen wider.