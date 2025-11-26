Jüdische Kulturtage in Esslingen: Zwei Kreative setzen auf die verbindende Kraft der Kunst

1 Nicole Schneider und Itay Dvori erweisen der Deutsch-israelischen Freundschaft die Ehre. Foto: Jakob Reinhardt

Die jüdischen Kulturtage „Le Chaim" wollen zeigen, dass jüdisches Leben seinen festen Platz in Esslingen hat. Dabei gehen die Veranstalter auch neue Wege.











Mit den jüdischen Kulturtagen „Le Chaim“ möchte der Unterstützerkreis jüdischer Kultur zeigen, dass jüdisches Leben seinen festen Platz in Esslingen hat. Zusammen mit zahlreichen Partnern hat der Unterstützerkreis ein facettenreiches Programm zusammengestellt. Eine der ungewöhnlichsten Beiträge präsentiert die Dieselstraße am Samstag, 29. November: Um 20 Uhr beginnt dort ein Comic- und Live-Zeichnungs-Konzert mit Itay Dvori und Nicole Schneider.

Der Pianist und die Zeichnerin lassen sich durch die Werte von Weltoffenheit, Humanismus und Demokratie zu neuen künstlerischen Wegen inspirieren. Gemeinsam wollen sie mit den Mitteln der Kunst Brücken bauen. Itay Dvori, geboren in Israel, vertont Graphic Novels mit bekannten Musikstücken und eigenen Kompositionen, während Nicole Schneider, aufgewachsen zwischen Kabul und Bonn, Musik und Live-Zeichnung vereint. Im Konzert improvisieren die beiden Künstler gemeinsam live mit Klavier und digitaler Zeichnung. „Die Synergie von musikalischer und visueller Sprache wird zu einem einmaligen Erlebnis“, versprechen die Veranstalter.

Zeichen für Dialog und Optimismus

Die Kunst soll helfen, Brücken zu bauen. Foto: privat

In einer Performance zum Jubiläum „60 Jahre Deutsch-israelische Freundschaft“ verbinden Dvori und Schneider unterschiedliche Facetten beider Länder durch Volkslieder und Erzählungen wie eine Hommage an den Botaniker und Wüstenökologen Michael Evenari. Als Zeichen für Dialog, Versöhnung und Optimismus lassen sie Brücken zwischen den zwei unterschiedlichen Kulturen entstehen, und sie verbinden damit gleichzeitig die zwei Kunstdisziplinen. Darüber hinaus wird Itay Dvori Auszüge aus seinem innovativen Comic-Konzert präsentieren – ein Bühnenformat, das ebenso Klang und Bild zusammenschmelzen lässt – mit grafischer Literatur aus und über Israel.

Inhalte und Programm der Performance werden im Vorfeld des Comic- und Live-Zeichnungs-Konzerts gemeinsam von beiden Künstlern erarbeitet und während der Aufführung frei improvisiert: Itay Dvori am Flügel und Nicole Schneider mit digitaler Live-Zeichnung, die via Beamer übertragen wird.