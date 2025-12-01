Judo-Nachwuchs des KSV Esslingen: Trotz Ausfällen zum DM-Titel – Jugendarbeit des KSV trägt Früchte

1 Die Athletinnen des KSV Esslingen mit ihren Goldmedaillen, von links: Emma Schühlein, Helene Kratzer, Katharina Narrain, Daphne Wörner, Nejla Bijavica, Marta Höllering und Trainer Denis Stripf. Foto: Denis Stripf

Die Esslinger Nachwuchsjudoka holen bei den deutschen U-18-Mannschaftsmeisterschaften in Rüsselsheim den Titel. KSV-Coach Denis Stripf ist „sehr stolz“.











Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Judoka des KSV Esslingen. Die Athletinnen der Altersklasse U 18 holten sich bei den deutschen Teammeisterschaften in Rüsselsheim den Titel. KSV-Coach Denis Stripf, der zusammen mit seiner Frau Janina das Jugendtraining leitet, war „sprachlos und sehr stolz“ auf das gesamte Team: „Wir sind mit sechs Athletinnen angereist und hatten dann zwei Ausfälle zu beklagen. Wir wussten schon, dass wir die Qualität haben, weit zu kommen, aber dass wir es dann ins Finale schaffen und noch Gold holen, damit hätte ich nicht gerechnet.“