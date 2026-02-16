Judo – Jahresauftakt: Greta Biedemann auf Platz 14 der Welt
1
Hannah (links) und Greta Biedemann. Foto: oh

Die Karate-Zwillinge aus Esslingen treten in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Der Karate-Jahresauftakt findet traditionell in Fujairah statt, dem fünftgrößten Emirat der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Im Osten, am Golf von Oman gelegen, kämpften die weltbesten und weltweit angereisten Athleten und Athletinnen gegeneinander. Die Esslingerin Hannah Biedemann, als Nummer 21 in der Weltrangliste geführt, erreichte souverän das Sechzehntelfinale, musste sich hier dann jedoch mit der Ungarin Benko, Weltrangliste 15, und Lei Wenig Kio aus Macao, Weltrangliste Nummer 13 messen und schied wie ihre ungarische Gegnerin aus.

