1 Es geht schon gut los: Fabian Kansy (links) besiegt zum Auftakt Richard Fiedler. Foto: /Herbert Rudel

Der KSV Esslingen behauptet durch den 8:6-Erfolg in einem spannenden Duell gegen denJC Leipzig die Tabellenführung der Judo-Bundesliga.















Carsten Finkbeiner ging ein paar Schritte in Richtung der Zuschauer und klatschte ihnen zu. Sein tiefes „Puhhh“ war durch die gesamte KSV-Arena zu hören. Anschließend gab es bei den Judokas des KSV Esslingen und ihrem Teamchef nur strahlende Gesichter, sehr breit strahlende Gesichter. Der KSV hatte durch den 8:6-Sieg gegen den JC Leipzig nicht nur den vierten Saisonwettkampf gewonnen und damit die Tabellenführung in der Südgruppe der Liga behauptet, sondern nach Meister TSV Abensberg in den Leipzigern auch den zweiten Top-Konkurrenten besiegt.