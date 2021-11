1 Im Finale 2019 unterlagen Dimitri Peters (links) und der KSV dem Dauerrivalen TSV Abensberg ganz knapp. Zu gerne würde sich Peters als Meister aus Esslingen verabschieden. Foto: /Robin Rudel

Die Judoka des SSV Esslingen nehmen erneut Anlauf zum Gewinn des deutschen Meistertitels. Die Finalrunde in Leipzig dürfte spannend werden.















Esslingen - Bloß keinen Druck aufbauen, lautet die die Maxime von Carsten Finkbeiner. Aber man merkt dem langjährigen Teamchef des Judo-Bundesligisten KSV Esslingen schon an, wie sehr er sich wünscht, irgendwann in der Nacht auf Montag als Deutscher Meister aus Leipzig heimzukehren. Endlich. Wenn die Esslinger am Sonntag in Sachsen zum Finale antreten, stehen die Chancen gar nicht schlecht, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel zu holen. So wie schon einige Male zuvor, als es dann doch nicht klappte. „Es wird eine sehr, sehr enge Kiste“, vermutet Finkbeiner.