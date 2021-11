1 Im Foyer der KSV-Arena verfolgen die Fans den Finaltag in Leipzig, der per Livestream übertragen wird. Foto: /Robin Rudel

Esslingen - Dann halt nächstes Jahr“, sagten sich die KSV-Anhänger nach dem verloren Finale und mussten dabei selbst lachen. Schließlich sagen sie das jetzt schon seit einiger Zeit – und es ist immer die gleiche alte Leier. Dabei waren zumindest die äußerlichen Vorzeichen diesmal nicht so schlecht. Zwar gingen die Esslinger Judoka gegen den Erzrivalen TSV Abensberg nicht als Favorit ins Finale, reelle Chancen auf den ersten Meistertitel hatte sich der KSV allerdings schon ausgerechnet. Darauf, den ersten deutschen Meistertitel in der Vereinsgeschichte zu feiern, hofften auch die Fans, die den weiten Weg nach Leipzig nicht angetreten waren und die Kämpfe stattdessen per Livestream in der KSV-Arena verfolgten.