1 Zwei glatte Ippon-Siege steuerte Levi Märkt (rechts, im Kampf gegen den Rüsselsheimer Tobias Schirra) zum 12:2-Erfolg der Esslinger Bundesliga-Judokas bei. Foto: Rudel/Herbert Rudel

Die Esslinger Bundesliga-Judokas wollen die Saison mit Würde beenden. Das 12:2 gegen Rüsselsheim war dabei ein guter Anfang.















Mit einem glatten 12:2-Erfolg gegen den JC Rüsselsheim haben sich die Esslinger Bundesliga-Judokas in die Sommerpause und für diese Saison zugleich von ihrem Heimpublikum verabschiedet. Darüber hinaus untermauerten sie mit dem souveränen Sieg in der heimischen KSV-Halle ihren dritten Tabellenplatz in der Südgruppe und hielten die nurmehr theoretische Chance, doch noch in die Finalrunde einzuziehen, zumindest weiter aufrecht.