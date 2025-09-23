Jubiläumsspiel in der Sporthalle 1: 100 Jahre Handball beim TB Ruit
1
Eins der ältesten Fotos im elektronischen EZ-Archiv: Daniel Weith in der Saison 2000/2001 im schicken rot-gelben Trikot im Einsatz gegen den TSV Urach. Foto: Herbert Rudel

Die Handballer des TB Ruit feiern am Freitag mit vielen ehemaligen Bundesliga-Spielern Geburtstag. Auch in der HSG hat die Abteilung ihren Charakter bewahrt.

Mit Spielgemeinschaften ist das so eine Sache. Wenn sich der Name nicht aus den beteiligten Vereinen zusammensetzt, sondern etwa eine regionale Bezeichnung hat, dann droht den Clubs eine gewisse Unsichtbarkeit. Bei der HSG Ostfildern, die mit ihrer Männermannschaft in der Handball-Regionalliga spielt, ist das ein bisschen anders. Die Stammvereine TSV Scharnhausen und TB Ruit sind nach wie vor sehr lebhaft und sichtbar. Die Handball-Abteilung des TBR ist es nun schon seit 100 Jahren. Am Freitag um 19.30 Uhr wird mit einem Spiel zwischen der HSG und den mit ehemaligen Bundesligaspielern gespickten „Handball-All-Stars“ gefeiert. Und zwar in der Sporthalle 1 in Nellingen – einem weiteren Teilort Ostfilderns.

