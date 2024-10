Jubiläumsreigen in Baltmannsweiler: Alte Dörfer, junge Gemeinde, große Gemeinschaft

1 Landrat Marcel Musolf, Bürgermeister Simon Schmid und Braumeister Hans-Dieter Hilsenbeck (von links) beim Fassanstich Foto: /Peter Stotz

Die Gemeinde Baltmannsweiler wird 50 Jahre alt, der Teilort Hohengehren feiert das 750-jährige, Baltmannsweiler das 725-jährige Ortsjubiläum. Den Auftakt des Jubiläumsreigens bildeten ein Festakt und ein Dorffest.











Vor 50 Jahren entstand die Gemeinde Baltmannsweiler aus dem Zusammenschluss der beiden Dörfer Baltmannsweiler und Hohengehren. Beide Orte blicken auf eine lange Geschichte zurück. So wurde Hohengehren vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, der Ort Baltmannsweiler taucht vor 725 Jahren zum ersten Mal in einem Schriftstück auf. Die Gemeinde feiert die drei Jubiläen in den kommenden Monaten mit einer Reihe von Veranstaltungen. Den Auftakt bildete ein Festakt am Freitag, dem am Wochenende ein Dorffest folgte.