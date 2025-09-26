Jubiläumsjahr in Esslingen: Württembergs älteste Musikschule feiert 75. Geburtstag

1 Die Musikschule am Blarerplatz in Esslingen feiert Geburtstag. Foto: Horst Rudel (Archiv)

Die Musikschule in Esslingen feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und ist damit die älteste als Singschule gegründete Musikschule Württembergs. Zu diesem besonderen Anlass hat die städtische Musikschule eine umfassende Festschrift herausgegeben.

Es ist bereits das dritte mal, dass die Musikschule eine Festschrift veröffentlicht. Die Publikation aus diesem Jahr beinhaltet einen Rückblick über mehr als sieben Jahrzehnte Musikschularbeit mit Konzerten, Wettbewerben und Konzertreisen. Außerdem sollen alle Fachbereiche und die Ensemblearbeit lebendig vorgestellt werden, sagt Musikschulleiter Jochen Volle. Die Festschrift informiert neben den aktuellen Kursangeboten auch über die pädagogischen Aspekte einzelner Instrumente. Man möchte die Musikschule als kulturellen Bildungsort vorstellen und Musikinteressierte neugierig machen, ein Instrument zu erlernen oder Konzerte zu besuchen.

Im Vordergrund der Publikation steht auch die Entwicklung der Einrichtung. Die Festschrift dient der Erinnerung daran, was Generationen von Schülerinnen und Schülern, und deren Lehrkräfte geleistet haben, erklärt Volle. „Wir mussten aus Platzgründen viel Erwähnenswertes weglassen und eine Auswahl treffen – das war nicht einfach.“

Die fertige Festschrift ist ab jetzt in der Musikschule am Blarerplatz sowie in allen anderen städtischen Kultureinrichtungen kostenlos erhältlich. Auf der Website der Musikschule lässt sich auch eine Online-Version herunterladen.

Jubiläumskonzert im Neckar Forum

Den Höhepunkt im Jubiläumsjahr der städtischen Musikschule markiert ein Jubiläumskonzert am 22. November um 19 Uhr im Neckar Forum. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Marion Gentges, der Präsidentin des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württembergs, werden an diesem Abend zahlreiche Ensembles und Orchester der Musikschule auf der Bühne zu erleben sein, um die Komposition Ars Musica Longa, Vita Brevis uraufzuführen. Das musikalische Zentrum des Konzerts wurde von Frieder Kögel, dem bekanntem Esslinger Musikpädagogen und Komponisten, exklusiv für diesen Anlass komponiert und soll die Identität der Musikschule klanglich widerspiegeln. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

