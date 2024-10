Jubiläumsbier und Festkalender in der Schurwaldgemeinde: Baltmannsweiler feiert am laufenden Band

1 Die Ägidiuskirche in Baltmannsweiler zählt zu den ältesten steinernen Zeitzeugen im Ort. Foto: /Peter Stotz

Vor bald 50 Jahren wurden Baltmannsweiler und Hohengehren vereint. Beide Ortsteile blicken mit 725 und 750 Jahren auf eine lange Geschichte zurück. Die Feierlichkeiten rund um die Jubiläen beginnen Ende Oktober.











Ein Jubiläumsbier, eine eigene Briefmarke samt Stempel, ein Jubiläumslogo und noch viel mehr haben sich die Akteure in Baltmannsweiler ausgedacht. Denn in Kürze gibt es in der Schurwaldgemeinde eine ganze Menge zu feiern. Mit einem regelrechten Jubiläumsreigen soll an gleich drei Ortsjubiläen erinnert werden, denn Hohengehren kann 2025 auf eine 750-jährige Geschichte und Baltmannsweiler bereits in diesem Jahr aufs 725-Jährige zurückblicken. Außerdem liegt nächstes Jahr die Vereinigung der beiden Ortsteile 50 Jahre zurück. Und daraus leitet sich auch das Jubiläumsmotto ab: „Halbes Jahrhundert – volle Gemeinschaft“.

Musik und Historisches zum Auftakt

An erster Stelle des Festreigens steht der Festakt am Freitag, 25. Oktober, der um 18 Uhr im Kulturzentrum Baltmannsweiler über die Bühne gehen wird. Die Reden von Bürgermeister Simon Schmid und Landrat Marcel Musolf werden vom Akkordeonorchester Baltmannsweiler und Posaunenchor Hohengehren eingerahmt, während Manfred Waßner einige historische Schlaglichter aufleuchten lassen wird. In seinem Festvortrag wolle er auf die Wirtschaftslage auf dem Schurwald vor 500 Jahren eingehen, die württembergische Herrschaftsgeschichte streifen und die Verwüstungen während des 30-jährigen Krieges aufzeigen, erklärte der Kreisarchivar vorab. Diese Zerstörungen seien auf dem von Waldwirtschaft geprägten Schurwald viel tiefgreifender und anhaltender gewesen als beispielsweise in den von der Natur begünstigten benachbarten Tälern von Neckar und Rems, die allein wegen des Weinbaus und der fruchtbareren Böden deutlich einkommensstärker aufgestellt waren.

In Hohengehren prägt die Dorfkirche St. Cyriakus Foto: Archiv//Peter Stotz

Seine Recherchen wird Waßner außerdem in ausführlicherer Form schriftlich festhalten. Zu erwarten sei keine klassische Ortschronik, eher eine thematische Aufarbeitung der Geschichte der Schurwaldgemeinde, erklärte der Kreisarchivar, der als möglichen Zeitraum für die Veröffentlichung Ende 2025 bis Anfang 2026 nennt.

Weil sich die Jubiläen wie Perlen einer Kette aufreihen, feiert man in Baltmannsweiler von Oktober 2024 bis Ende 2025. Dafür hat ein Projektteam der Gemeinde um Sebastian Bauer, dem stellvertretenden Hauptamtsleiter, zusammen mit den Vereinen und Organisationen im Ort einen achtseitigen Jahresplaner als Festkalender erstellt.

Monat für Monat sind dort Veranstaltungen im Zeichen der Jubiläen von der Hocketse über die Ausstellung historischer Postkarten bis zum Dorffest, einem historischen Filmabend, Wanderungen und Führungen mit dem im vergangenen Dezember neu gegründeten Heimat- und Geschichtsverein verzeichnet. Und wenn noch weitere gute Ideen entstünden, sei noch Platz für mehr, erklärte Bauer.

Das Miteinander steht im Vordergrund

Bürgermeister Simon Schmid betont die Einzigartigkeit dieses Festreigens mit gleich drei Gemeindejubiläen. Nach seinen Worten wird das Miteinander dank der Vereine und Organisationen nun greifbar: „Ich erhoffe mir, dass das Festjahr die Gemeinschaft vor Ort weiter stärkt und zeigt, wie lebenswert unser Ort für alle Generationen ist.“ Wie gut das Miteinander funktioniert, zeigt auch die Gründung des neuen Vereinsrings mit dem Namen Arbeitsgemeinschaft Baltmannsweiler und Hohengehrener Vereine vor gut einem Jahr, der die Hocketse am Wochenende 26. und 27. Oktober auf die Beine stellt.

Mit dem Festwochenende starten die Feierlichkeiten

Auftakt

Beim Festakt am Freitag, 25. Oktober, können die Gäste erstmals auch das eigens gebraute Jubiläumsbier verkosten, das von der Lammbrauerei Hilsenbeck in Gruibingen (Kreis Göppingen) gebraut wird. Ein 100-Liter-Fass wird beim Festakt angestochen. Außerdem soll das Jubiläumsbier in Flaschen in den lokalen Einzelhandel kommen. Von jeder verkauften Kiste geht ein Euro an einen sozialen Zweck.

Hocketse

Zünftig gefeiert wird am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober, auf dem Festplatz mit einer Hocketse. Bürgermeister Simon Schmid eröffnet das Fest am Samstag um 15 Uhr mit dem Kindernachmittag. Ab 21 Uhr herrscht Barbetrieb und Party mit DJ Rainer. Am Sonntag folgt um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst, ab 13.30 Uhr tanzt die Gruppe Candy Sticks und von 14 bis 16.30 Uhr spielt der Musikverein Baltmannsweiler auf. Den ganzen Tag über findet ein Flohmarkt statt.