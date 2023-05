150 Jahre Feuerwehr in Ehningen

Unter ganz besonderen Vorzeichen stand am Sonntag die traditionelle Muttertagshocketse der Freiwilligen Feuerwehr Ehningen. Denn gefeiert wurde zugleich deren 150-jähriges Bestehen. Den ganzen Tag über strömten die Besucher zum Feuerwehrhaus in der Eichendorffstraße, wo für Groß und Klein eine Menge geboten war. „Unser Fest funktioniert nur, weil alle mithelfen“, kommentierte die Kommandantin Astrid Schimmer den großen Einsatz ihrer Kameradinnen und Kameraden bei Auf- und Abbau sowie in der Bewirtung und Unterhaltung der Gäste. Ehrensache außerdem, dass trotzdem quasi nebenher immer 22 Floriansjünger nebst Fahrzeugen für mögliche Ernstfälle bereit standen.