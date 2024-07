5 Am Firmenstandort in Oberesslingen: Timo Dürr, Alexander Dürr, Inge Nürk und Frank Nürk (von links). Foto: Ines Rudel

„Fliesenverlegung aus Leidenschaft“ ist bei Nürk Fliesen in Esslingen nicht nur ein Werbeslogan. Das Motto wird gelebt und trägt zum Erfolg des Betriebs bei, der kürzlich sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte.











Link kopiert

Seit 1924 werden bei Nürk Fliesen verkauft und verlegt – mit Passion und Sachverstand gleichermaßen. Eine Firmenphilosophie, die zunächst am Standort in der Pliensauvorstadt genauso gelebt wird, wie im neuen Domizil im Industriegebiet in Oberesslingen in der Röntgenstraße. Nürk Fliesen steht in Esslingen für Qualität, gute Beratung und Zuverlässigkeit. Über drei Generationen hinweg floriert das Familienunternehmen in der schönen Fachwerkstadt am Neckar. Gegründet von Frank Nürks Großvater, dann weitergeführt von seinem Vater und Onkel und schließlich im Jahr 1996 übernommen von ihm selbst und seiner Frau Inge Nürk. Die heute 71-jährige Diplom-Pädagogin leitete die übertragenen Geschäfte, während Frank Nürk weiterhin in seiner führenden Position im Vertrieb eines großen Telekommunikationsunternehmens arbeitete.

Inge Nürk setzt bewusst auf die traditionelle Fliesenlegerkunst, scheut sich jedoch auch nicht davor, den Betrieb zukunftsorientiert aufzustellen. Denn das Fliesenlegerhandwerk hat sich verändert. „Der Großvater meines Mannes hat mit seinen Leuten noch den Wagenburgtunnel im Stuttgarter Osten gefliest“, erzählt Inge Nürk. Die Fliesen zieren den Tunnel bis heute. Doch die körperlich anstrengenden Arbeiten werden immer weniger. Maschinen und spezialisierte Partnerfirmen übernehmen fortan unter der Regie von Inge Nürk ausgesuchte Tätigkeiten.

Solides Handwerk gepaart mit einem Gespür für Trends

Mittlerweile hat sich Inge Nürk aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Gesellschafter bleiben beide weiterhin. Da das Paar aber keine Kinder hat, haben sie die Mehrheit der Anteile an Alexander Dürr und Timo Dürr abgegeben. Alexander Dürr, Fliesenlegermeister und Betriebswirt des Handwerks, ist seit 2006 Gesellschafter und seit 2010 Geschäftsführender Gesellschafter im Unternehmen. Seit 2016 führt er Nürk Fliesen alleine im Sinne der Gründerfamilie fort, und hat die Firma für die Zukunft gut aufgestellt. Sein Bruder Timo Dürr, gelernter Raumausstatter, kam 2016 ins Team und leitet die Abteilung Bodenwelten.

Fliesenleger in Esslingen: Von Parkett bis Spachteltechnik

Das Unternehmen Nürk Fliesen ist gut aufgestellt für die Zukunft. Einerseits da der Betrieb mit seinen 20 Mitarbeitenden bei der momentanen Auftragslage auf Sanierungen statt auf Neubauten setzt. Andererseits durch die Nähe zum Kunden durch die persönliche Beratung in der hauseigenen Fliesenausstellung sowie dem Gespür für Trends. Neben Fliesen hat das Unternehmen in seinen Nürk Bodenwelten auch Beläge wie Teppichböden, Kork oder Vinyl und PVC im Angebot. Auch auf Linoleum, Laminat oder hochwertige Spachteltechniken setzt man bei Nürk Fliesen. Wohl wissend, was das Kundenherz begehrt. Selbstverständlich gehören für das Führungs-Duo Alexander und Timo Dürr auch Leistungen wie Parkett schleifen, sanieren oder pflegen zum Service von Nürk Fliesen. Tradition und Moderne vereint unter einem Dach – gute Voraussetzungen, um auch künftig bei Nürk Fliesen Grund zum Feiern zu haben.

Info: Fliesen Nürk GmbH finden Interessierte in der Röntgenstraße 12 in 73730 Esslingen. Der Kontakt kann per E-Mail aufgenommen werden. Interessierte finden weitere Informationen auf der Webseite des Unternehmens.