Jubiläum in Hochdorf: Feuerwehr feiert mit Mickie Krause

Ein Tag der Feuerwehren, eine Warm-up-Wasenparty mit Mickie Krause und ein großer Festumzug – zur Feier des 150-jährigen Bestehens haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hochdorf keine Mühen gescheut.











Wie feiert man gebührend ein so großes Jubiläum? Diese Frage stellen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hochdorf bereits seit einigen Jahren. „Es war früh klar, dass wir etwas machen wollen, aber über das Ausmaß wurde noch lange verhandelt“, erklärt Marc Behringer, stellvertretender Kommandant.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. An zwei Wochenenden, eines im März und eines im September, werden die Feierlichkeiten zum Jubiläum stattfinden. „Das funktioniert aber nur, wenn alle mitmachen“, sagt Michael Single, ebenfalls stellvertretender Kommandant. Seit über einem Jahr treffen sich die 13 Mitglieder des Festausschusses nun regelmäßig, planen die Feierlichkeiten, entwerfen Plakate und designen Flyer. Dabei sei immer der Gedanke, die Feuerwehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und vorzustellen, im Vordergrund gestanden, erklärt Zugführer Alexander Werner.

Partyband tritt auf

Das Jubiläumsjahr einläuten wird der Festakt für geladene Gäste in der Breitwiesenhalle am 14. März. „Das ist der offizielle Teil des Jubiläums mit Bürgermeister, Landrat und Kreisfeuerwehrverband“, erklärt Behringer. Am 16. März folgt dann der Tag der Feuerwehren, zu dem auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Dieses ebenfalls in der Breitwiesenhalle stattfindende Event sei eine Institution und ein Traditionsfest in Hochdorf, sagt Behringer.

„Es ist das erste Event im Jahr, bei dem sich die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden treffen“, erklärt Single. Neben einer Fahrzeugshow, Musik und einer Spielstraße gehört auch das in seiner 35. Ausgabe mittlerweile traditionsreiche Feuerwehr-Fußballturnier dazu. Zudem sollen Ausstellungen zu Vegetationsbränden und Hochwasser das Programm bereichern.

Über den Sommer ist dann erst mal Pause – zumindest für die Besucher. Denn ab Mitte August beginne die intensive Vorbereitungsphase für das Jubiläumswochenende im September, erklärt Behringer. Dieses soll am 19. September mit dem Auftritt von Mickie Krause bei der Warm-up-Wasenparty eingeläutet werden.

„Es ist etwas Einmaliges in der Größenordnung“, sagt Single. Man habe verschiedene Ideen gesammelt, sich umgehört und Gagen verglichen, erklärt Behringer. Schließlich habe man sich für den Schlagersänger entschieden, der gemeinsam mit der Partyband „Just For Fun“ das Festzelt in den Alenwiesen füllen soll. „Als Mitglied der Feuerwehr und Schlagzeuger der Band bin ich stolz, dass ich das Jubiläum auf diese Weise feiern kann“, sagt Werner.

Festschrift ist bereits gedruckt

Pünktlich zur Wiesn und eine Woche vor dem Cannstatter Wasen soll die Party für Stimmung sorgen, erklärt Markus Steinhauser, der ebenfalls Teil des Festausschusses ist. Für den gut angelaufenen Kartenverkauf habe man sogar eine eigene Homepage eingerichtet, fügt er hinzu. Damit bei der Party alles glatt laufe, gehe man schon jetzt proaktiv auf die Anwohner des angrenzenden Wohngebiets zu, sagt Single.

An den beiden darauffolgenden Tagen wird noch einmal einiges geboten sein. Samstags ist ein Dorfspiel der Jugendfeuerwehren geplant, danach soll ein Abend der Vereine stattfinden. Das Highlight am Tag darauf wird der große Festumzug sein. „Wir wollen an jedem Tag etwas für alle geboten haben“, sagt Behringer.

Die Planungen laufen bislang gut, auch die neue Festschrift ist bereits gedruckt. „Wir können die Lasten gut verteilen, da wir einen großen Festausschuss haben“, erklärt Behringer. In vielen Orten seien die großen Feste ausgestorben, doch glücklicherweise gebe es in Hochdorf immer wieder Leute, die sich engagieren und mitanpacken, sagt Single.