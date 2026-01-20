Jubiläum in Esslingen: Die Südkirche wird 100 Jahre alt: Zum Auftakt trifft Volkslied auf Popsongs
1
In der Esslinger Südkirche begeisterten die „Rhythmicals“ mit strahlendem Chorgesang. Foto: kell

Der Esslinger Chor Rhythmicals gab in der vor 100 Jahren erbauten Esslinger Südkirche den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten – ein besonderes Hörerlebnis.

Im November 1926 wurde die hoch über der Pliensauvorstadt thronende Südkirche fertiggestellt. Das 100-Jahr-Jubiläum des vom Architekten Martin Elsaesser im expressionistischen Stil erbauten Sakralbaus feiert die Evangelische Kirchengemeinde Esslingen übers Jahr hin in vielen Facetten – mit Gottesdiensten, Vorträgen und Ausstellungen sowie Führungen durch das Kirchengebäude, das Traditionelles mit Modernem verbindet. Eine charmante Idee gibt den Feierlichkeiten den Rahmen: Die Jahrzehnte symbolisierend, sind zehn Konzerte Esslinger Formationen mit vielfältigen musikalischen Inhalten in das Jubiläum eingebunden.

