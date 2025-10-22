Jubiläum in Esslingen: Auch VfB-Maskottchen Fritzle kommt – Möbel Rieger feiert Geburtstag

1 Das Esslinger Möbelhaus Rieger hat Grund zum Feiern. Foto: Möbel Rieger

Das Esslinger Möbelhaus Rieger feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass, so teilt das Unternehmen mit, veranstaltet Rieger am Samstag, 25. Oktober, ein großes Jubiläums-Festival mit Programm für die ganze Familie. Von 11 bis 19 Uhr erwarten Besucherinnen und Besucher im Möbelhaus Workshops, Live-Unterhaltung, Mitmachaktionen sowie Jubiläumsangebote – Sektglasempfang und Livemusik inklusive.

Ab 11 Uhr werden zum Beispiel stündlich Warengutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Ab 12 Uhr gibt es eine Fahrt in einer Stretchlimousine zu gewinnen. Teilnehmen kann man über Gewinnlose, die vor Ort ausgefüllt und eingeworfen werden können.

Vielfältiges Programm im Esslinger Möbelhaus

Es sind laut Veranstalter aber auch weitere Aktionen und Attraktionen geplant: Eine Fotobox im Erdgeschoss lädt zu Erinnerungsfotos ein. Kinder dürfen sich auf professionelles Kinderschminken sowie auf den Besuch des „Rieger Tigers“, dem hauseigenen Maskottchen, im zweiten Obergeschoss freuen. Zwischen 14 und 15 Uhr ist auch VfB-Maskottchen Fritzle im Haus unterwegs. Außerdem werden zahlreiche Cosplay-Darstellerinnen und -Darsteller in aufwendigen Hollywood-Kostümen erwartet.

Zudem will der Magier Markus Seybold mit einer mobilen Zaubershow von 14 bis 18 Uhr Zuschauerinnen und Zuschauer verzaubern. Wer sich stattdessen für Inneneinrichtung und Shopping interessiert, kann sich von Wohnstylisten beraten lassen oder an verschiedenen Produktpräsentationen teilnehmen.

Workshops, Wein und Cocktails bei Möbel Rieger

Im ersten Obergeschoss können im Rahmen eines Workshops Makramee-Schlüsselanhänger hergestellt werden. Im Erdgeschoss bietet das Label „twohottocandle“ die Möglichkeit, eigene Kerzen zu gießen – die erste Kerze ist dabei kostenlos, jede weitere kostet einen Euro. Außerdem veranstaltet das Teamwerk Esslingen um 12, 14 und 16 Uhr Weinverkostungen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Im hauseigenen Restaurant „Rieger|S“ stehen spezielle Jubiläumsangebote bereit. Eine Cocktailbar im Erdgeschoss bietet zudem verschiedene Drinks für jeweils 1,50 Euro an, inklusive Gratisglas. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch ein Gin-Tasting im ersten Obergeschoss sowie eine Azubi-Showküche mit frisch zubereiteten Speisen.